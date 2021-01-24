السعودية: ارتفاع إصابات كورونا خلال إجازة نصف العام.. والأمن يحذر المخالفين

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، بسبب تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومخالفة لائحة الحد من التجمعات أثناء إجازة نصف العام.

قال متحدث الداخلية السعودية في مؤتمر صحفي، إن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعا مخالفا أو ضعفا في تطبيق البروتوكول الخاص به والالتزام بالوقاية بارتداء الكمامة، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وأوضح أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة وكذلك التجمعات المخالفة في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة وفي القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأشار إلى أن مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84,807 مخالفات في كافة مناطق السعودية.

جاءت منطقة الرياض الأولى بعدد المخالفات بـ24.479 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ14.731 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ9673 مخالفة.