نشطاء في البحرين يشعلون تويتر بتريند التطعيم واجب وطني

دشن نشطاء بحرينيون، اليوم الأحد، هاشتاج #التطعيم_واجب_وطني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحصد تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين والمغردين، ويصل إلى الأكثر تفاعلًا اليوم في البحرين.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البحرينية عن تأجيل موعد تسليم شحنة مقررة من اللقاح ضد فيروس وكرونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية في بيان نشرته الأسبوع الماضي، أن شحنة اللقاح التي كان من المقرر أن تتسلمها البلاد في يناير الجاري لن تصل في الموعد المحدد مسبقا وستتم إعادة جدولتها، حسب ما أفادت به الشركة المصنعة وفق عملياتها الخاصة بالانتاج والتوريد.

وشددت الوزارة على أن هذا التأخير لن يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين سيتلقون الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" و"بيونتيك" في الفترة المقبلة وفقا للمواعيد المقررة نظرا لتوافر الكمية المطلوبة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن "فايزر" أبلغت الدول المستوردة للقاحها أنها تعمل على زيادة الإنتاج "بما يكفي لتغطية الطلبات من كافة دول العالم، على أن يتم تسليم الكميات المطلوبة في وقت لاحق".

وسبق أن أعلنت "فايزر" عن اضطرابات متوقعة في إمدادات لقاحها أواخر يناير الجاري وأوائل فبراير، بسبب تغييرات في عمليات التصنيع لتعزيز الإنتاج.