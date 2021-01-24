نيوزيلندا تسجل أول حالة اشتباه بكورونا منذ نوفمبر

أبقت نيوزيلندا على انتشار فيروس كورونا منخفضًا من خلال فرض ضوابط صارمة على الحدود، لكن اليوم الأحد أبلغت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة عن أول حالة مشتبه بها منذ نوفمبر، ويقول المسؤولون إنه قد يتضمن نوعًا أكثر قابلية للانتقال من الفيروس.
وثبتت إصابة امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت قد سافرت إلى إسبانيا وهولندا للعمل أواخر العام الماضي، بفيروس كورونا بعد أن خضعت للعزل لمدة 14 يومًا المطلوبة عند عودتها إلى نيوزيلندا، وفقًا لوزارة الصحة نيوزيلندا.
وكانت قد اختبرت سلبية مرتين - في 2 يناير و 10 يناير - لكنها بدأت في ظهور الأعراض في 15 يناير.
وقالت الوزارة النيوزيلندية إن "هناك حاجة لمزيد من الفحوصات، بما في ذلك فحص الدم المصلي للتأكد ما إذا كانت الحالة جديدة أو تاريخية". لكنها قالت إن نتائج الاختبار الأولية تشير إلى "أنها جديدة ونحن نتعامل معها على هذا النحو".
وأضافت الوزارة إن مسؤولي الصحة النيوزيلندية يحققون "لمعرفة ما إذا كان هناك تطابق مع حالات أخرى في منشأة العزل المدارة" أو ما إذا كانت المرأة لديها أحد أكثر المتغيرات القابلة للانتقال التي ظهرت في جميع أنحاء العالم.
وتابعت إنه أثناء وجودها في هولندا، كانت المرأة "على اتصال بأفراد الأسرة، الذين ثبتت إصابتهم بعد ذلك بـ كوفيد 19.
وأبلغت نيوزيلندا عن 1927 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد - 19 و 25 حالة وفاة، وهناك 79 حالة نشطة في البلاد.
ولا يُتوقع أن يتم تطعيم معظم سكان البلاد ضد كوفيد 19 حتى النصف الثاني من العام.
ورفعت قدرة الدولة على إبقاء فيروس كورونا تحت المراقبة من خلال عمليات الإغلاق الصارمة الروح المعنوية في جميع أنحاء العالم، لكن تظهر كل بضعة أشهر حالات جديدة.
وقال بلومفيلد "هذا تذكير لنا جميعًا بأن الوباء مستمر وأن هذا فيروس صعب".
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