بروز تكلفة إضافية .. وافدو الدول المحظورة في ورطة بعد قرار تقليص القادمين للكويت

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، أن وافدي الدول المحظورة الذين يقضون حاليا فترة حجر صحي في إحدى الدول الوسيطة بين الكويت وبلدانهم المحظور السفر منها مباشرة الى الكويت (غالبيتهم في دبي وتركيا)، أصبحوا في ورطة كبيرة، وذلك بعد إعادة جدولة الرحلات القادمة الى الكويت خلال الأسبوعين المقبلين، تنفيذا للقرار الأخير الصادر عن الإدارة العامة للطيران المدني بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي إلى 1000 راكب يوميا، وبمعدل 35 راكبا على كل رحلة طيران فقط.
ونقلت الصحيفة أنه تمت جدولة الرحلات المشمولة بفترة القرار من قبل بعض شركات الطيران لفترات تزيد على 10 أيام، الأمر الذي نتج عنه استمرار الوافدين في الإقامة لمدة إضافية بهذه الدول «الوسيطة» لحين تمكنهم من العودة إلى الكويت.
وأوضحت الصحيفة أنه :" وبالتالي بروز تكلفة إضافية عليهم نظرا لبقائهم في الفنادق التي يقيمون فيها بهذه الدول حتى يتمكنوا من العودة إلى الكويت، كما نتج عن هذا القرار أيضا تكلفة إضافية على بعض الوافدين نظرا لارتفاع أسعار التذاكر القادمة إلى الكويت بسبب تقليص عدد المقاعد على متن الرحلات إلى 35 مقعدا فقط".
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