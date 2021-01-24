ألف راكب يوميا.. الكويت تقلص أعداد الركاب القادمين إلى المطارات بسبب كورونا

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، بأن الإدارة العامة للطيران المدني قررت تقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الأحد حتى 6 فبراير المقبل، على أن يكون الأحد الأقصى للركاب ألف راكب يوميًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها "القرار يشترط كوتا محددة للدخول من كل دولة بحيث لا يزيد في الإجمالي على 1000 راكب يوميا وقد تم تحديد السعة التشغيلية لعدد الركاب على كل رحلة طيران قادمة من الإمارات بوصول 84 راكبا و63 من تركيا و42 من السعودية والأردن ومسقط و35 راكبا من البحرين والدوحة، وذلك لجميع الجنسيات سواء من المواطنين أو الوافدين".

وأضافت المصادر "شركات الطيران العاملة في مطار الكويت ستقوم بإلغاء العديد من الرحلات وستتم جدولة البعض الآخر تنفيذا للتعليمات الصادرة من السلطات الصحية والطيران المدني".

وتابعت "توجيهات وزارة الصحة نهاية الأسبوع الماضي كانت حازمة بضرورة إغلاق مطار الكويت الدولي، إلا أن الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للطيران المدني حالت دون تحقيق ذلك بشرط تخفيض أعداد الركاب القادمين".