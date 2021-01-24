فاوتشي يحذر: سلالة كورونا الجديدة القادمة من بريطانيا أشد فتكا

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، "أنتوني فاوتشي" اليوم، الأحد، من أن البيانات القادمة من بريطانيا بشأن سلالة كورونا الجديدة تشير إلى أنها أكثر فتكا.
وقال "فاوتشي"، في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، "عندما درس المحققون البريطانيون معدل الوفيات لفئة عمرية معينة، وجدوا أنها كانت وفاة واحدة لكل ألف.. ثم ارتفعت إلى 1.3 لكل ألف في مجموعة معينة، وهذه زيادة كبيرة. لذا فإن أحدث البيانات تتفق مع ما يقوله البريطانيون".
وأضاف "نريد أن ندرس هذه البيانات بأنفسنا، لكن لدينا كل الأسباب لتصديقها. إن البريطانيين مؤهلون جدا".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن قبل يومين أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في المملكة المتحدة تعتبر أكثر فتكا من مثيلاتها.
وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، فيما ذكر رئيس الوزراء أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.
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