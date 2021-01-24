نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن منحة ارض في الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة استعلام عن منحة ارض في الديوان الملكي من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية لجميع المواطنين السعوديين من اجل الاستعلام عن منح الأراضي بسجل المدني بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة من اجل معرفة موعد قبول منح ارض من الديوان الملكي السعودي، وذلك عقب تقديم نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي من قبل الأشخاص الراغبين في التقديم على منحة ارض من الديوان الملكي عن طريق النت، وهذا ما نستعرضه لكم متابعينا الأعزاء بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

لمعرفة اخر المستجدات الخاصة بالأراضي السكنية المجانية التي توفرها الحكومة السعودية لجميع مواطنيها بكافة المناطق بالأراضي الحجازية للاطلاع علي كافة البيانات المتوفرة على قطع الأرض التي سوف يحصل عليها المواطن السعودي من الوزارة عقب تقديم منح الأراضي إلى الجهة الحكومية التابعة لوزارة الإسكان السعودي عقب موافقة الديوان الملكي في الحصول على الأراضي السكنية.

استعلام عن منحة ارض في الديوان الملكي

نرفق لكم متابعي موقع ثقفني رابط موقع بلدي المملكة العربية السعودية لكي يتمكن جميع المستفيدين من خدمة استعلام عن منحة ارض من الديوان الملكي بشكل إلكتروني للاطلاع علي تفاصيل الخدمة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لبوابة بلدي كما هو موضح بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية عبر محرك البحث من ثم.

اختيار الخدمات الإلكترونية من وجهة الموقع الالكتروني من ثم.

الولوج علي خدمة الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني من ثم.

من ثم. كتابة رقم السجل المدني بشكل صحيح من ثم.

إدخال رمز كود التحقق كما هو ظاهر أمامك بالمستطيل من ثم.

النقر علي أيقونة عرض من ثم.

سوف تظهر للشخص المستعلم بيانات خدمة استعلام عن منحة ارض الديوان الملكي بالتفاصيل.

البوابة الوطنية السعودية التابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية تسجيل الدخول العديد من الاستعلامات الإلكترونية يمكن الدخول علي الخدمات من القائمة المنسدلة لكي يتمكن المستفيدون من الاستفادة من خدمة استفسار عن ارض برقم القطعة لمعرفة تفاصيل قطعة الأرض بشكل إلكتروني، بدون الحاجة للذهاب إلى فروع الوزارة المنتشرة في العديد من المدن والمناطق بالأراضي الحجازية السعودية.