رابط تسجيل الطلاب علي نظام نور noor اولي ابتدائي ورياض اطفال للعام الدراسي الجديد

تسجيل الطلاب علي نظام نور الذي يبحث عنها ألاف المواطنين للقيام بتسجيل الطلاب المستجدين من قبل أولياء الأمور لطلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وقامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتحديد مدة معينة ليتمكن الطلاب من خلالها التسجيل، حيث أنه متاح لمن يبلغ أعمارهم 6 سنوات ولا تقل عن هذا السن إلا ثلاثة أشهر كحد أدنى، وعلى أن لا يتجاوزن 11 عام لكافة الجنسيات، كما أن الخدمة متاحة للتسجيل بالمدارس الأجنبية والدولية زكذلك المدارس الأهلية بداخل الممكة وخارجها بداية من يوم 7 من الشهر الحالي، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم رابط نور لتسجيل طلاب الصف الأول.



تسجيل الطلاب علي نظام نور

أعلنت الوزارة عند بدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالدخول على منصة نور التعليمية، والإطلاع على مواعيد تسجيل الطلاب، وعلى ما قامت بوضعه من خطة زمنية لتمكن الطلاب من التيسجيل بنظام نور، كماا أنها أوصحت أنه سوف يتم البدء في التسجيل بمدارس حفظ القرآن الكريم بداً من يوم 11/6/ 1442 هـ، حتى يوم 24/ 6/ 1442، وسوف يتم اتسجيل بالمدارس العاليمة والأجنبية والأهلية التابعة لنظام البرامج الدولية بيوم 11/ 6/ 1442 لكافة الطلاب الجدد عبر نظام نور من قبل ولي الأمر.

خطوات التسجيل عبر نظام نور

يتم اتباع هذه الخطوات من أجل التسجيل في نظام نور للقيام بتسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي: