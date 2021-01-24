تسجيل الطلاب علي نظام نور الذي يبحث عنها ألاف المواطنين للقيام بتسجيل الطلاب المستجدين من قبل أولياء الأمور لطلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وقامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتحديد مدة معينة ليتمكن الطلاب من خلالها التسجيل، حيث أنه متاح لمن يبلغ أعمارهم 6 سنوات ولا تقل عن هذا السن إلا ثلاثة أشهر كحد أدنى، وعلى أن لا يتجاوزن 11 عام لكافة الجنسيات، كما أن الخدمة متاحة للتسجيل بالمدارس الأجنبية والدولية زكذلك المدارس الأهلية بداخل الممكة وخارجها بداية من يوم 7 من الشهر الحالي، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم رابط نور لتسجيل طلاب الصف الأول.
أعلنت الوزارة عند بدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالدخول على منصة نور التعليمية، والإطلاع على مواعيد تسجيل الطلاب، وعلى ما قامت بوضعه من خطة زمنية لتمكن الطلاب من التيسجيل بنظام نور، كماا أنها أوصحت أنه سوف يتم البدء في التسجيل بمدارس حفظ القرآن الكريم بداً من يوم 11/6/ 1442 هـ، حتى يوم 24/ 6/ 1442، وسوف يتم اتسجيل بالمدارس العاليمة والأجنبية والأهلية التابعة لنظام البرامج الدولية بيوم 11/ 6/ 1442 لكافة الطلاب الجدد عبر نظام نور من قبل ولي الأمر.خطوات التسجيل عبر نظام نور
يتم اتباع هذه الخطوات من أجل التسجيل في نظام نور للقيام بتسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي:
- يتم الدخول على الرابط الرسمي الخاص بنظام نور.
- يتم إضافة رقم الهوية واسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.
- يتم النقر على إضافة طالب جديد ويتم كتابة الرقم القومي للطالب.
- يتم النقر على تحديد صلة القرابة.
- يقوم بتحديد وظيفة ولي الأمر.
- يضيف جميه البيانات التي تتعلق بالطالب.
- تدوين بيانات المدرسة.
- مع القيام بإرسال جميع الأوراق المرغوب بها لتتمكن من تسجيل المستجدين.
- يتم النقر على تأكيد الطلب.
- يقوم بإضافة جميع بيانات الطالب الجديد واسم المدرسة والمنطقة التعليمة التي تتبعك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل الطلاب علي نظام نور noor اولي ابتدائي ورياض اطفال للعام الدراسي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.