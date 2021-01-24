شروط زواج السعودية من أجنبي مقيم أو غير مقيم بالمملكة العربية السعودية

شروط زواج الفتاة السعودية من أجنبي مقيم أو غير مقيم داخل المملكة العربية السعودية, تبحث الفتيات الراغبات في القدوم علي عملية الزواج بأجنبي غير سعودي سواء كان مقيم داخل المملكة أو خارجها علي الشروط الواجب توافرها في شريك حياتها والتي تتوافق مع قوانين المملكة, وقامت وزارة الداخلية بتحديد عدد شروط للفتاة السعودية حتي تستطيع الزواج من أجنبي, حيث كان وجود هذه الشروط في الشخص المتقدم للزواج من سعودية من أجل المحافظة علي حقوق الزوجة السعودية, وذلك كنوع من اهتمام الحكومة السعودية بأبنائها السعوديين, ولمعرفة شروط الزواج من أجنبي مقيم أو غير مقيم, ومن هذه الشروط.

يجب أن لا يكون الشخص المتقدم لخطبة الفتاة متزوج أو خاطب امرأة سعودية ثانية غير هذه. أقل عمر للفتاة لإتمام عملية الزيجة هي 25 عاماً, كما يجب أن لا يزيد عمرها عن 50 عاماً. لا يكون الفرق العمري بين الزوجة والزوج اكثر من 15 عاماً. يتقدم ولي أمر الفتاة إلي أمير المنطقة التابعة لها الفتاة بمعروض طلب زواج. إحضار صورة من الإقامة وجواز السفر الخاص بالمتقدم بالخطبة علي أن يكونا ساريتان الصلاحية. وجود صورة من شهادة ميلاد المتقدم للزواج. شهادة تفيد بإجمالي الراتب الشخص للمتقدم بحيث يكون معتمد من الكفيل أو الغرفة التجارية, وفي حالة العريس طالب يحضر الشهادة من المكان الذي يدرس به, والحالة الأخيرة أنه إذا كان علي كفالة والده فيأتي وثيقة من والدة معتمدة. في حالة المتقدم للخطبة متزوج من غير سعودية فإنه يحضر عقد النكاح, وإذا كان مطلق فإنه يحضر عقد الطلاق. وثيقة إثبات محل إقامة. خطاب به إقرار من الفتاة بالموافقة علي الزواج, ويقدم لدي القسم النسوي. إقرار طبي يفيد الحالة الصحية للزوج والزوجة المتقدمات للزواج من مدينة الملك سعود الطبية. إحضار بما يفيد عدم وجود سوابق جنائية للمتقدم للخطبة من المملكة العربية السعودية, ومن البلد التي ولد بها. شهادة طبية لتحليل المخدرات. إذا توفي والد الفتاة لابد من إحضار صك الإرث الخاص بها.

شروط وإجراءات زواج السعودية من أجنبي مقيم أ و غير مقيم داخل المملكة العربية السعودية