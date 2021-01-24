التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي في السعودية لعام 1442

التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي لعام 1442 كثير من أبناء المملكة يسألون عن التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي . وخاصه المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي. فيعتبر التسجيل في هذه المنصة من الأوامر المهمة التي يجب على المقتدرين على العمل والذين لديهم أستفادة من الضمان الاجتماعي القيام بذلك وذلك الاستمرار الاستفادة من الضمان الاجتماعي .

ما المقصود برنامج تمكين

هو عباره عن مبادره مميزه في وزاره العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية والهدف منه هو دم مستفيدين الضمان الاجتماعي في سوق العمل السعودي لكي يتم توفير فرص جديده للتوظيف للانتقال بمرحله فعاله في حياتهم العملية والعلمية ويتم ذلك وفق الاتفاق مع الجهات الذين لديهم وظائف مباشرة . سيتم تدريبهم وتأهيلهم الصورة مباشره للوظائف المناسبة لهم فور الانتهاء من التدريب.

ما الفائدة من منصة تمكين الضمان الاجتماعي

تعتبر منصب تمكين للضمان الاجتماعي لها أهمية كبيره وتتمثل هذه الأهمية كالاتي.

تعمل على زيادة انتشار الوعي يبقى أهمية الاعتماد على النفس ونشر ثقافه العمل.

تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من إيجاد المشاريع الإنتاجية و الفرص الوظيفية.

تعمل علاء توعيه المستفيدين المستفيدات بالممكنات المتاحة في الجهات المختلفة.

تعرف علي الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب في مبادرة تمكين

هناك عدد أوراق هو فوق مطلوبه للتقديم على الطلب في مبادره تمكين وهي كالآتي:

لابد من إحضار صوره من الهوية الوطنية الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

إحضار صوره من شهاده المؤهل العلمي.

أحدا شهاده الدورات العلمية التي حصل عليها.

إحضار شهاده الخبرات.

العمل علي تعبئه الاستمارة الخاصة بطلبه توظيف المتواجد لدى قسم التمكين.

طريقه التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي

هناك عده إجراءات للتسجيل في هذا البرنامج وهى كالاتي:

أولا الدخول على منصة تمكين الضمان الاجتماعي.

إنشاء حساب جديد بعد ذلك .

لابد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها .

التأكد من البيانات التي أدخلتها.

ربط الوثائق والأوراق الملزمة في خدمة تمكين .

قم بالضغط علي تسجيل .

وبعد القيام بهذه الخطوات سيتم التسجيل في مبادرة تمكين مباشرة.

وبين كل فتره وأخرى لابد من تحديث البيانات المدخلة في منصة تمكين.

لابد من البيانات الأساسية للمواطن والعمل على التحديث بالانتظام.

تحديث بيانات المستفيد.

وبذلك ستتواصل منصة تمكين مع وزارة العمل والمستفيدين في خدمه الضمان الاجتماعي.

هذا و قد تحدثنا في هذا المقال قراء موقع ثقفني الكرام عن منصة تمكين للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية و تحدثنا عن كافة التفاصيل الخاصة ب ما هي منصة تمكين للضمان الاجتماعي و تحدثنا أيضآ عن الاوراق المطلوبه للاستفادة والتقديم في منصة تمكين و تحدثنا أيضآ عن أسهل الطرق التسجيل في منصة تمكين.