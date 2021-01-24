أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل العران

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل العرانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من الشيخ مطري سلمان أحمد العران، والشيخ حسين عران سلمان أحمد العران، وكافة ال العران، رداً على برقية التعزية التي بعثها لهم في وفاة الشيخ عران سلمان احمد العران، جاء فيها:

الأخ الشيخ/ صادق أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا بالأصالة عن أنفسنا ونيابة عن أخوة وأبناء الفقيد وجميع أفراد اسرتنا وكافة آل العران بمديرية قطابر وقبيلة آل أحمد بمحافظة صعدة، أن نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لشخصكم الكريم ولكل قيادات المؤتمر الشعبي العام على تعزيتكم الصادقة والمواساة الجياشة ومشاطرتكم لأحزاننا وآلامنا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عران سلمان أحمد العران عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية قطابر محافظة صعدة (رحمة الله تغشاه) وأشدتم فيها إلى مناقب الفقيد وأنه سخر عمره لخدمة الوطن والشعب والاهتمام بقضايا منطقته وأنه كان عضواً نشطاً وأحد الشخصيات الوطنية والكوادر التنظيمية المجتهدة في المؤتمر الشعبي العام.

وكان لتعزيتكم الطيبة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل اثرها البالغ في أنفسنا وأزالت من حزننا على فقيدنا وخففت علينا من هول المصاب والفاجعة وعلى جميع أقاربنا ومحبي الفقيد الشيء الكثير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم ومواقفكم الأخوية الإنسانية النبيلة واهتمامكم بقيادات وكوادر المؤتمر وهذا ليس غريباً عنكم فهكذا عهدناكم.

نسأل المولى العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية وان لا يريكم أي سوء أو مكروه في عزيز أو غالي عليكم وأن يتغمد فقيدنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويلهمنا وأهلنا جميعاً الصبر والسلوان ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين إنه على كل شيء قدير.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم،،،

الممتنون/ أخوة وأبناء الفقيد وكافة آل العران

مديرية قطابر محافظة صعدة

عنهم الشيخ/ مطري سلمان أحمد العران

الشيخ/ حسين عران سلمان أحمد العران