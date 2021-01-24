هالة زايد: سنوفر اللقاح تدريجيا لجميع المصريين والمقيمين

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، عن خطة البلاد لتأمين 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا للمواطنين.

وقالت زايد في مقابلة خاصة مع دوت الخليج: "أبرمنا العديد من التعاقدات مع الشركات الدولية ومع تحالف "غافي" الدولي للقاحات والأمصال، لتأمين 100 مليون جرعة للشعب المصري والمقيمين في مصر، لدينا 101 مليون مواطن و7مليون مقيم نعتبرهم ضيوف لدينا، سيتم تطعيمهم جميعا".

وأطلقت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث بدأت بالأطقم الطبية التي تقف في الصف الأول لمحاربة الوباء.

وأوضحت الوزيرة لسكاي نيوز عربية أنه"سيتم تطعيم 20 بالمئة من المواطنين عبر اللقاحات التي نحصل عليها من تحالف "غافي" فقط، لكننا تعاقدنا كذلك مع شركة أسترازنكا ومع باقي الشركات الدولية لتأمين احتياجات الدولة التي تصل لـ100 مليون جرعة، من ضمنها جرعات تحالف غافي".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الأطقم الطبية في المستشفيات ضمن أولويات الدولة في ضمان حماية خط الدفاع الأول، بعدهم فورا باقي الأطقم الطبية في النظام الصحي، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

محدودية الإنتاج

وأكدت زايد أنه حتى الدول المنتجة لهذه اللقاحات لم تستطع تأمين احتياجاتها بشكل كامل، "وفي ظل الحاجة الكبيرة حول العالم، وفي ظل محدودية الإنتاج للقاح، ستقوم كل دول العالم بما في ذلك الدول المنتجة، بأخذ احتياجاتها بشكل تدريجي، وتضع أولويات لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة".

وقالت زايد بشأن الجدول الزمني للتطعيم: "قدرة الشركات على التوريد ستقتصر على تطعيم الأطقم الطبية في الربع الأول من العام، ثم سيتم توريد جرعات إضافية حتى نهاية 2021 تدريجيا، وهو ما سيتم في كل دول العالم، من ضمنها الدول المنتجة".

وأضافت: "حتى الدول التي بدأت التطعيم بالفعل والدول العظمى، قالت الأسبوع الماضي أن نتيجة الظروف الطارئة متعلقة بشركات الإنتاج، سيتم التأخير لبعض الوقت. كل من يتحدث بتخطيط واضح هذا العام هو ليس كلام دقيق. الاتفاقيات تقول أننا سنبدأ بالربع الأول بكميات محددة، ثم ستتوالى الجرعات".

إنتاج مصري

وأكدت وزيرة الصحة أنه خلال وقت قصير ستتعاقد الحكومة المصرية مع إحدى الشركات المنتجة للقاح، لإنتاج اللقاحات لمصر ودول أفريقيا من خلال الشركة التابعة لوزارة الصحة المصرية "فاكسيرا".

وتباشر السلطات الصحية في مصر، الأحد، توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، على أن تكون البداية مع الطواقم الطبية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن السبت في تصريحات صحفية، أن حملة التلقيح في البلاد ستبدأ الأحد للفئات الأولى.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن عملية توزيع اللقاحات، ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت مصر تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في ديسمبر الماضي.