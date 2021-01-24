واشنطن : إدارة بايدن ستدعم اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - قام مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، بإبلاغ نظيره الإسرائيلى أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبنى على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" جاء ذلك فى بيان بشأن اتصال هاتفى جرى السبت بين سوليفان ونظيره الإسرائيلى مائير بن شبات.

وقال بيان: "ناقش المسؤولان فرص تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة، بما فى ذلك البناء على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

ودعا سوليفان نظيره الإسرائيلى للبدء بحوار استراتيجى فى الفترة القريبة المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قد توسطت لتوقيع اتفاقات سلام تاريخية بين إسرائيل و4 دول عربية، وهى الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

من ناحيته وافق مجلس الوزراء الإسرائيلى، الأحد، على رفع مستوى العلاقات مع المغرب، وكان بيان إسرائيلى قد أشار فى وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، تحدث مع العاهل المغربى الملك محمد السادس، عن "المضى قدما" بناء على الاتفاق الذى تم بوساطة أميركية.