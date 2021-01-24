مقتل 6 جنود وإصابة 18 فى هجومين مسلحين بمالى

جدة - نرمين السيد - قال الكولونيل سليمان ديمبيلى، المتحدث باسم الجيش فى مالى، إن مسلحين قتلوا 6 جنود على الأقل وأصابوا 18 آخرين فى هجومين منسقين فى وسط البلاد صباح اليوم الأحد، حسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف أن الهجومين وقعا حوالى الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش فى قريتى بولكيسى وموندورو بمنطقة موبتى، ما أدى إلى اشتباك بين المسلحين والجيش، مشيرا إلى مقتل نحو 30 من المهاجمين.

وتتمركز جماعات متطرفة على صلة بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" منذ سنوات فى مناطق وسط وشمال مالى، وتسيطر هذه الجماعات على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين.

واستخدم المتشددون تلك المناطق نقطة انطلاق لشن هجمات عبر النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، ما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونشر الآلاف من جنود القوات الدولية فيها.

وقُتل 4 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصيب خمسة فى وسط مالى هذا الشهر بعد أن تعرضت قافلة لانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار.