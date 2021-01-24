فاوتشى : بيانات سلالة كورونا البريطانية تشير إلى أنها أكثر فتكا

وفى حديثه مع شبكة "سى بى أس" الأمريكية، قال فاوتشى: "عندما درس المحققون البريطانيون معدل الوفيات لفئة عمرية معينة، وجدوا أنها كانت وفاة واحدة لكل ألف.. ثم ارتفعت إلى 1.3 لكل ألف فى مجموعة معينة، وهذه زيادة كبيرة. لذا فإن أحدث البيانات تتفق مع ما يقوله البريطانيون".
وأضاف: "نريد أن ندرس هذه البيانات بأنفسنا، لكن لدينا كل الأسباب لتصديقها. إنهم (البريطانيون) مؤهلون جدا".
وكان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أعلن قبل يومين أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرا فى المملكة المتحدة تعتبر أكثر فتكا من مثيلاتها.
وأعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر 2020، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة، فيما ذكر رئيس الوزراء أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.
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