إيطاليا تسجل 299 وفاة و11629 إصابة بفيروس كورونا خلال 24ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 299 وفاة و11629 إصابة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 488 وفاة و13331 إصابة تم رصدها أمس السبت.
وقالت الوزارة إنها أجرت 216211 اختبار كشف عن الفيروس في الـ24 ساعة الماضية، مقابل 286331 اختبارا في اليوم السابق.
وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا استقرارا نسبيا في الأيام الماضية، حيث سبق أن بلغ يوم 20 يناير 13571 حالة، وفي 21 يناير 14078، وفي 22 يناير 13633.
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.
وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.
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