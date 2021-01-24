الفئات المستحقة للدعم السكني || شروط التقديم في برنامج سكني وزارة الإسكان

الفئات المستحقة للدعم السكني يعتبر برنامج السكني الخاص بوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية هو الشغل الشاغل التي يبحث عنها جميع الأسر بالمملكة العربية السعودية، وجميع الشباب ايضا لكي يعرفه ما هي الفئات المستحقة للحصول على هذا الدعم السكني والتي خصصت وزارة الإسكان بأسعار قليله جداً للتضامن مع المواطنين الفقراء والمحتاجين وتعتبر هذه المشاريع السكنية التي تتواجد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بكبرى محافظاتها، ولكن لابد من توفر عدة أوراق وشروط يجب على القائمة للحصول على الدعم السكني تابعوا معنا شروط التقديم ومن هي الفئات المستحقة.

كما وقعت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالأمة عن بعض الشروط التي يجب توفرها لكي يحصل الشخص المتقدم على البرنامج السكني في جميع أنحاء المملكة، ولكي يحصل أيضا لابد من توفر هذه الشروط وهي تكون التالي:-

يفضل على المستفيد أو الشخص المراد أن يحصل على الوحدة السكنية التي قدمتها وزارة الإسكان أن يكون حاصل على الجنسية السعودية، يعني أنه من أم وإب سعوديين.

ومن ضمن الشروط أيضا أن الشخص التي يقوم بتقديم فيها الحصول على الوحدة السكنية أن لا يكون قد استفاد مره اخرى أو من قبل على هذا البرنامج السكني داخل المملكة العربية السعودية.

يفضل أيضا على المتقدم أن يكون هو العائل للأسرة.

ويجب أيضا أن يكون عمر المتقدم ما بين 25 عاما فيما أكثر من ذلك.

لا يمكن لأي مواطن لديه عقارات ووحدات سكنية أن يقوم بالحصول على هذا الدعم من وزارة الإسكان بالمملكة العربيه السعودية.

من الفئات المستحقة للدعم في الحصول على البرنامج السكني هم بعض الفئات التي يقوم بالحصول أيضا على الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية من التضامن الاجتماعي لأنهم قد يستحقوا، لم هما ذات الرزق القليل، وليس لديهم عمل ثابت لذلك قامت وزارة تضامنا مع وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ عدة قرارات توفير السكن و شقق سكنية وذلك بإيجار شهري قليل جدا يصل إلى 300 ريال سعودي وذلك حفاظا على حق بعض الأشخاص بالمملكة