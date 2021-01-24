حلول بنك الأسئلة في منصة مدرستي 1442.. الاسئلة الأكثر شيوعاً في مدرستي

هناك عدة أسئلة يسألها الطلاب والمعلمين وقادة المدرسة والمشرفين وغيرهم تخص منصة مدرستي، ومن هذه الأسئلة سؤال كيف احصل على حلول بنك الاسئلة في منصة مدرستي وعدة أسئلة أخرى، وفي هذا المقال سندرج لكم الأسئلة الشائعة في منصة مدرستي، وهناك عدة أسئلة تأتي إلينا و يسألون الناس بكثرة مثل، هل تشمل مدرستي طلاب ذوي الإعاقة للخدمات التي تقدمها ولا استطيع الدخول علما بأنه تم تسجيل الدخول وكيف يمكنني تسجيل الدخول او ما هي الآلية التي يمكن من خلالها تسجيل الدخول لمنصة مدرستي، وسنجيب على كل هذه الاستفسارات والأسئلة الشائعة التي يطرحها الطلاب والأساتذة وقادة المدارس. حلول بنك الأسئلة في منصة مدرستي السؤال الأول كيف احصل على كلمة مرور إذا كنت من الطلبة أو إذا كنت معلم أو قائد مدرسة يمكن من خلال كلمة نسيت كلمة المرور، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور بمجرد الضغط عليها يرسل لك رسالة على البريد الالكتروني مفادها تغيير كلمة المرور، اضغط عليها و بعدها ضع كلمة المرور الجديدة. هل منصة مدرستي تشمل الروضات والمدارس التمهيدية جواب هذا السؤال أن منصة مدرستي لاتشمل مرحلة الروضة والمدارس التمهيدية، ويمكن للمستخدمين أو ولي الأمر تسجيل ابنائهم في الروضة الافتراضية. هل تشمل مدرستي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو بمعنى ذوي الإعاقة تقدم منصة مدرستي الجواب على هذا السؤال بـ نعم تقدم خدماتها لجميع الطلاب، ويستطيع المعلم استخدام الأدوات اللازمة والمختلفة والذي يضمن رحلة تعليمية جيد جدا للطلاب حسب احتياجاته. حلول بنك الأسئلة في منصة مدرستي الأسئلة الشائعة للمشرفين في منصة مدرستي السؤال الأول والذي يتردد كثيرا كيفية الوصول للمعلمين التابعين لي من خلال حساب المشرف يستطيع المشرف الوصول إلى المعلمين التابعين له عن طريق الصفحة الرئيسية، حيث ستجد أسماء مدارس التابعة له وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة المعلمين الموجودة عند اسم المدرسة سيظهر له فقط المعلمين التابعين له وعددهم وبياناتهم. السؤال الثاني كيفية تقييم أداء المعلمين من حساب المشرف يمكنك تقييم المعلم عزيزي المشرف من خلال الضغط على أيقونة المعلمين الظاهرة على الشاشة الموجودة عند اسم مدرسة المعلم في الصفحة الأمامية، ثم الضغط على أيقونة تقييم المعلم الظاهرة أمام اسم المعلم المراد تقييم أدائه، والآن يجب عليك اختيار تاريخ التقييم وتحديد الدرجة من خانة الاستراتيجيات، ثم الضغط على حفظ بعد أن تحفظ تقيمك للمعلم، سيظهر لك متوسط التقييم لكل تاريخ للمعلم. هل يمكنني إرسال رسالة المعلم عبر البريد الالكتروني ايميل من خلال حساب المشرف نعم يمكنك إرسال رسالة خاصة بك للمعلم من خلال بريده الالكتروني، ويمكنك أيضا إرسال رسالة للمعلم عبر النظام، وهذا من خلال النقر على أيقونة الرسائل بعد أن تنقر على أيقونة الرسائل انقر على أيقونة رسالة جديدة ومن ثم هذا تحديد طريقة الإرسال، يمكنك هذا إما البريد أو تنبيهات النظام، ويطلب منك أيضا إدخال اسم المعلم في الخانة الخاصة بالمستخدمين. الأسئلة الشائعة للمشرفين في منصة مدرستي الأسئلة الشائعة لحساب القائد في منصة مدرستي السؤال الأول من قائد المدرسة وهو كيف استخرج تقارير دخول مدرستي وأجابت منصة مدرستي على هذا السؤال بعدة خطوات يجب اتباعها، أولا يجب عليك النقر على التقارير والاحصائيات بعد النقر على تقارير المدرسة هذا ذلك الضغط على سجل المستخدمين، بعدها الضغط على عمل بحث للكل بعد أن تعرض جميع المستخدمين، يجب عمل طباعة وتصدير الملفات بعدة صيغات هي اكسل و وورد وبي دي اف، ويجب أن تفعل هذه الخطوات من خلال حساب القائد المدرسة نفسه. السؤال الثاني هو يتم استيراد اسم الطالب من منصة نور أكثر من مرة ولا يتم استيراده من منصة مدرستي يرجى من القائد التأكد من رقم الهوية، ويجب عدم إضافة المسافات في الملف، ويجب أيضا استخدام و تجربة نموذج نور ونموذج إدارة التعليم. كيف إسناد المقررات إلى المعلمين يمكن هذا من خلال حساب القائد أو من يملك صلاحية القائد، ويمكن للقائد إسناد الصلاحيات من خلال الأيقونة الموجودة على الشاشة وهي الأدوار المساندة. الأسئلة الشائعة لحساب القائد في منصة مدرستي الأسئلة الشائعة لولي الأمر في منصة مدرستي يسأل الآباء عن كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي يمكن لولي الأمر الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الحساب الذي أنشأه في نور. هل يستطيع ولي الأمر متابعة الدروس وحل الواجبات في منصة مدرستي حساب ولي الأمر يتيح للطالب متابعة الدخول والخروج والحضور، وأيضا يسمح له بأن ينفذ الأنشطة المطلوبة منه. ما هي طريقة تفعيل الحساب لؤلياء الأمور في منصة مدرستي أولا يجب عليك الدخول إلى منصة مدرستي وتأكيد الحساب من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب نور. كيف يمكنني التعديل في البريد الإلكتروني ورقم الهاتف من من خلال حسابك نبشرك أنه يمكنك التعديل على البيانات الشخصية الخاصة بك عن طريق الدخول على بياناتك من خلال شاشة بياناتي. الأسئلة الشائعة لولي الأمر في منصة مدرستي الأسئلة الشائعة للمعلم في منصة مدرستي السؤال الأكثر شيوعا بين المعلمين هو لا تظهر لي اسماء المعلمين عند دخول منصة مدرستي يمكن للمعلم إضافة المعلمين من خلال حسابك على منصة مدرستي، وتأكد منصة مدرستي على المعلم أنه يجب الإطلاع على الخطوات في دليل المستخدم لقائد المدرسة. السؤال الثاني كيف يمكنني إعداد الدرس في منصة مدرستي يمكن إعداد الدروس من خلال النقر على الجدول الدراسي من الصفحة الرئيسية، ومن ثم اضغط على إعداد الدرس. السؤال الثالث هل يمكنني إعداد اختبار مجموعة معينة من الدروس نعم يمكنك من خلال الخطوات التالي، انقر على الاختبارات ومن ثم إضافة الاختبار ويمكنك تحديد الدروس من التسلسل التعليمي. السؤال الرابع والأخير هو يمكنني التواصل مع طلابي وإرسال الرسائل إليهم يمكن إرسال أي رسالة للطلاب عن طريق خانة رسائلي، ثم الضغط على الرسالة الجديدة وإنشاء الرسالة. الأسئلة الشائعة للمعلم في منصة مدرستي أسئلة شائعة للطلاب في منصة مدرستي كيف يكون تسجيل الطلاب في منصة مدرستي إذا لم يوجد حساب في مايكروسوفت يتم التأكد من ظهور حساب الطالب في نظام نور، ومن المفترض أن جميع الحسابات المتوفرة في نظام نور لديها حساب في مايكروسوفت وإذا لم يجد الطالب أو الطالبة الحساب الخاص للولوج إلى منصة مدرستي عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها، وإضافة إلى ذلك لديه حساب في نظام نور، يجب عليه التواصل مع فريق الدعم الفني من خلال القنوات المحددة للدعم. كيف يمكن متابعة غياب الطالب يتم رصد الغياب والتأخر من قبل المعلم ويمكن معرفة غيابك من خلال النقر على التقارير والاحصائيات من القائمة الرئيسية ومن بعدها على متابعة غيابي. السؤال الثالث المتكرر ما المقصود بـ المحفظة الإلكترونية تضم هذه الخدمة كافة العناصر الخاصة للطالب والمهارات والدورات والهوايات، ويضم أيضا تزكية المعلمين والمواد والمقررات والتي يتميز بها الطالب. كيف احل الاختبارات يمكن استعراض كافة الواجبات والاختبارات من خلال الضغط على أيقونة الواجبات أو أيقونة الاختبارات من القائمة الرئيسية أو عن طريق الواجبات والاحصائيات في إحصائية إنجازك على الشاشة الأمامية، كما يمكنك حلها واستعراض بيانات الواجب والاختبارات من خلال الأيقونة الظاهرة أمام اسم الواجب أو الاختبار، والجدير بالذكر أنه هناك وقت محدد لانتهاء الواجب أو الاختبار. أسئلة شائعة للطلاب في منصة مدرستي

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