رابط نظام نور لتسجيل طلاب اول ابتدائي 1442 -1443

رابط نظام نور لتسجيل طلاب اول ابتدائي يعتبر واحد من ضمن الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالعملية الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد للألتحاق بالمدارس المختلفة في المملكة حيث إن التسجيل يكون عن طريق هذا النظام.

نظام نور لتسجيل طلاب اول ابتدائي

قامت وزارة التعليم السعودية بفتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في الألتحاق في المدارس بكافة أنواعها في جميع أماكن المملكة العربية السعودية، حيث إن التسجيل يكون متاح فقط عبر هذا النظام وذلك من أجل التسهيل علي أولياء الأمور وأيضاً لأن يتم منع التزاحم في المدارس المختلفة حتي لا يتسبب ذلك في إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين مرة أخري.

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد مواعيد التسجيل للطلاب في المدارس عبر النظام الإلكتروني لوزارة التعليم حيث إن المواعيد جاءت في النحو التالي:

سيتم التسجيل في مدارس تحفيظ القرأن الكريم بنظام المفاضلة بداية من يوم 24 يناير الجاري وحتي يوم السادس من فبراير المقبل.

التسجيل في المدارس العامة التي تعمل بنظام المفاضلة في يوم السابع من فبراير المقبل وحتي وحتي يوم 25 فبراير.

يبداء التسجيل في مدارس اللغات الأهلية والعالمية بداية من يوم 24 يناير حتي 6 فبراير.

تسجيل أبناء المقيمين من مجلس التعاون الخليجي بداية من يوم 27 مارس.

تسجيل خريجي الروضات سواء الحكومية أو الخاصة في بداية شهر مايو.

رابط نظام نور لتسجيل طلاب اول ابتدائي

يتم تسجيل الطلاب في النظام من قبل حساب ولي الأمر وذلك عن طريق أتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في النحو التالي: