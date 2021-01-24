أخبار اليمن : 158 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

158 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 158 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وكيلو16، ومحاولتي تسلل في حيس والتحيتا.

وأشار إلى أن الخروقات شملت أربع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح وتحليق 67 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجاح والجبلية.

وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت 29 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 375 قذيفة و116 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.