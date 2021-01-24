مونديال اليد.. منتخب مصر يعادل سلوفينيا ويعبر لربع النهائي

فرط المنتخب المصري بانتصار مهم في بطولة كأس العالم لكرة اليد، على نظيره السلوفيني، لكنه تأهل لربع نهائي البطولة بعد تعادل مثير مع سلوفينيا بنتيجة 25-25.
ونجح المنتخب المصري بالسيطرة على خصمه السلوفيني، لكنه استقبل هدفين في الثواني الأخيرة، ليفرط بانتصار كان سيضمن له صدارة المجموعة.
وتأهل بذلك "منتخب الفراعنة" لربع نهائي المونديال، بينما ظلت صدارة المجموعة في المتناول، حيث سيتعين على المنتخب السويدي التعادل أو الخسارة أمام روسيا، كي يتصدر المصريين.
وفي حال احتل المنتخب المصري المركز الأول، فأنه قد يواجه كرواتيا أو الأرجنتين أو قطر، أما في حال وقوعه ثانيا خلف السويد، فأنه سيواجه الدنمارك، أحد أقوى منتخبات البطولة.
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