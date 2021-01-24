بريطانيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا و610 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا اليوم الأحد تسجيل 30 ألفا و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و610 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأشارت البيانات الحكومية -حسبما نقلت قناة سكاى نيوز البريطانية- إلى وصول إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 97 ألفا و939 حالة.

من جانبه، قال وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، إن البيانات تظهر أن القيود الصارمة المفروضة فى المملكة المتحدة ساهمت فى خفض عدد الإصابات الجديدة، لكنه حذر من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تحت ضغط "هائل".