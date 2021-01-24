بريطانيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا و610 حالات وفاة

وأشارت البيانات الحكومية -حسبما نقلت قناة سكاى نيوز البريطانية- إلى وصول إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 97 ألفا و939 حالة.
من جانبه، قال وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، إن البيانات تظهر أن القيود الصارمة المفروضة فى المملكة المتحدة ساهمت فى خفض عدد الإصابات الجديدة، لكنه حذر من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تحت ضغط "هائل".
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