السودان : سد النهضة يهدد بشكل مباشر خزان الروصيرص

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جدة - نرمين السيد - وحسبما جاء فى النشرة الأسبوعية لوزارة الموارد المائية والرى السودانية، جاءت تصريحات عباس خلال اللقاءات التى نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة.
ولفتت النشرة إلى أن عباس شدد على أنه لا يمكن الاستمرار فى هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية، وقال: "هناك تهديد مباشر لسد النهضة الإثيوبى على خزان الروصيرص الذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء وتبقت أقل من 6 أشهر قبل أن تبدأ إثيوبيا فى تنفيذ خطتها بالبدء فى الملء الثانى لسد النهضة فى يوليو المقبل حتى دون اتفاق أو تبادل يومى للبيانات مع السودان".
وتابع بيان الوزارة : "ولأن الحرب ليس خيارا، فإن الجانب السودانى بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولى أمام مسؤوليته من الوعيد الإثيوبى وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق".
وشدد وزير الرى والموارد المائية السودانى، خلال لقاءاته مع السفراء الأجانب، على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقى لأزمة سد النهضة الإثيوبى، مطالبا المجتمع الدولى بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.
ووجه رسالة خاصة لإثيوبيا بأن السودان لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانونى ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين.
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