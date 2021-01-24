تعهدت بمساعدة السعودية.. تحرك عاجل من واشنطن بعد هجوم الحوثيين على الرياض

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عاجلا، أدانت خلاله محاولات جماعة الحوثيين استهداف المدنيين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة ستقف مع حليفتها السعودية ضد أي هجوم على اراضي المملكة.

وجاء في البيان "لا نزال نقوم بجمع المعلومات لكن يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين في الرياض"، مضيفة أن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

وتابعت الخارجية الأمريكية "بينما نعمل على إنهاء الحرب في اليمن.. سنساعد أيضا شركائنا في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".

كان التحالف العربي للشرعية في اليمن أعلن احباط هجوم جوي للحوثيين باتجاه الرياض، وهو ما أثار مخاوف من احتمالية تعرض حياة المدنيين للخطر.

يأتي ذلك بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة رسميا، في بعد فوزه على سلفه دونالد ترامب الذي قرر تصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية.