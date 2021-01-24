أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي من منصبه. كما أمر الملك سلمان بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وشملت الأوامر ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ،ويُعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. إضافة إلى ذلك، أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمر ملكي سعودي بإعفاء محافظ البنك المركزي وتعيين فهد بن عبد الله خلفا له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.