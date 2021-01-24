السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وتعيين عدد من كبار المسؤولين

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، سلسلة أوامر ملكية تضمنت تعيين وإعفاء بعض المسؤولين البارزين، بينهم محافظ البنك المركزي السعودي.

وشملت الأوامر الملكية السعودية إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأمر الملك سلمان بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتضمت الأوامر الملكية تعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وذكر الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان أصدر أمرا بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا بإعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك خلفا له.

كما شملت القرارات أمرا ملكيا بضم زارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ،ويُعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوصى الملك بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى الأمر الملكي الصادر، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

كما ألزمت الأوامر المجلس بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في الأمر السابق، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.