كورونا يودي بحياة رابع وزير في دولة أفريقية

توفي 4 وزراء في حكومة زيمبابوي متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ثلاثة منهم خلال الأسبوعين الماضيين، ما يسلط الضوء على عودة ظهور المرض الذي يجتاح هذا البلد الواقع في جنوب إفريقيا.
وتوفي وزير النقل جويل بيغي ماتيزا يوم السبت، بعد أسبوع على إدخاله المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقال الرئيس إيمرسون منانغاغوا، إن الفيروس يجني "حصادا مخيفا" في البلاد، مضيفا في كلمته التي بثها التليفزيون الرسمي: "كان الوباء عشوائيا. لا مشاهدون، لا قضاة.. لا رجال خارقون ولا نساء خارقات. نحن جميعا عرضة للوباء".
وشارك منانغاغوا في مراسم دفن أحد الوزراء الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من إعلان وفاة وزير الخارجية، ثم جاءت وفاة وزير النقل، كما توفي مؤخرا العديد من السياسيين الزيمبابويين البارزين.
وتتهم المعارضة الحكومة باستخدام "كوفيد-19" كسلاح من خلال احتجاز أعضاء البرلمان والمسؤولين وغيرهم من المنتقدين في سجون مكتظة حيث ينتقل المرض بسهولة.
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