العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا بشأن وزارة الإسكان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ، ويُعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". كما شملت الأوامر مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في الأمر السابق، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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