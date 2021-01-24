خطوات تسجيل نظام نور 1443 للطلاب المستجدين في أولى ابتدائي

أعداد هائلة من أولياء الأمور في المملكة يبحثون عن خطوات تسجيل نظام نور 1443 للطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، حيث قد أفصحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور سيتم بدايةً من يوم الأحد الموافق 11 جمادي الآخر 1442، وما يوافق ميلادياً 24 يناير 2021.

تسجيل نظام نور 1443

من الجدير ذكره أن وزارة التعليم السعودية قد أصدرت قراراتها لجميع الإدارات التعليمية في شتى مناطق المملكة ومحافظاتها أن يقوموا بالانتهاء من استعداداتهم لاعتماد عملية تسجيل أولى ابتدائي 1443 إلكترونياً.

وذلك من أجل الاستعداد مبكراً لهذه العملية، ولتسهيل عملية القبول والانتظام بالمدارس السعودية لهؤلاء الطلاب، وكل هذا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة المرض المنتشر في البلاد.

الخطوة الأولى: عليك الدخول إلى رابط موقع نظام نور.

الخطوة الثانية: يقوم ولي الأمر إدخال حسابه عن طريق بياناته من كلمة المرور واسم المستخدم، أو من خلال إدخال رقم الهوية.

الخطوة الثالثة: انقر على تبويب إضافة طالب جديد، من صفحة تسجيل الأبناء.

الخطوة الرابعة: عليك إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب، وتحديد صلة القرابة بين ولي الأمر والطالب.

الخطوة الخامسة: عليك أن تقوم بتحديد وظيفة ولي الأمر، وتكملة كافة البيانات الشخصية.

الخطوة السادسة: عليك أن تقوم بإدخال بيانات المدرسة التي ترغب التقديم بها.

الخطوة السابعة: ارفق المستندات المطلوبة، واضغط على التأكيد للطلب.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في أولى ابتدائي عبر نظام نورمواعيد تسجيل الطلاب المستجدين في أولى ابتدائي

ويُذكر أن وزارة التعليم قد وضعت لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي القادم 1443، وقد أبلغتها لكافة الإدارات التعليمية، وتم نشرها عبر نظام نور.

حتى يتعرف عليها أولياء الأمور عند التسجيل لأبنائهم في هذه المدارس، وهذا التسجيل للطلاب والطالبات الذين هم أعمارهم ستة أعوام أو أقل من ست أعوام بثلاثة أشهر كحد أدنى للعمر، وحتى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم إحدى عشر عاماً، وثلاثة أشهر كحد أقصى.

مواعيد تسجيل أولى ابتدائي عبر نور

وقد قامت وزارة التعليم بتحديد مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي في مدارس القرآن الكريم الحكومية بداية من يوم 11 جمادي الآخر 1442، وحتى يوم 24 جمادي الآخر 1442.

ومن ثم سيُجرى مفاضلة بين الطلاب لمعرفة من سيتم قبوله، وعن موعد المفاضلة فإنه سيكون من يوم 25 جمادي الآخر وحتى يوم 13 رجب 1442.

كما أن موعد تقديم الطلاب السعوديين والغير السعوديين في المدارس الأجنبية والعالمية والمدارس الأهلية وفقاً للبرامج الدولية سيكون يوم الأحد الموافق 11 جمادي الآخر 1442.

مع العلم أن تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية التي تم اعتمادها من نظام نور لكافة السعوديين والغير سعوديين، والتي تقل أعمارهم عن ست أعوام بـ 180 يوم، سيتم تسجيلهم في نظام نور يوم 4-10-1442 في مدارس القرآن الكريم الحكومية.

وخريجي روضات المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية، وخريجي الروضات من خارج المملكة أيضاً سيكون تسجيلهم عبر نظام نور يوم 7-1-1443، والتسجيل سينتهي في 19-2-1443.

وفي نهاية المقال قد أوضحنا كافة التفاصيل عن مواعيد تسجيل نظام نور لأي طالب مستجد.