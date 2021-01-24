استعلام عن سداد رسوم نقل الكفاله من وزارة العمل السعودية 2021 وطريقه دفع الرسوم

استعلام عن سداد رسوم نقل الكفاله من وزارة العمل السعودية تعد واحدة من أحد الخدمات الالكترونية التي قد اتاحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، كما تحتاج عملية نقل كفالة العمال إلى أي مؤسسة أو شخص لدفع بعض من الرسوم مقابل الحصول على تلك الخدمة، وبعد الانتهاء من سدادها يتمكن الشخص المستفيد من الاستعلام عن إذا كانت تلك الرسوم تم تسديدها أم لا وكم تبلغ قيمة هذه الرسوم.

استعلام عن سداد رسوم نقل الكفاله

أصبح من السهل الاستعلام عن كيفية سداد رسوم نقل الكفالة عن طريق اتباع بعض من التعليمات التي تتمثل في التالي:

أولاً لابد من أن يتم التعامل مع الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الالكترونية بشكل مباشر.

بعد الدخول للموقع عليكِ بكتابة اسم المستخدم والرقم السري بالمكان المخصص له.

ثم عليك بالانتقال للخدمات الالكترونية.

النقر على خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد.

ثم بعد ذلك يتوجب عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة حتى تتم خدمة الاستعلام بنجاح، ومن ضمنها كتابة رقم الإقامة بالمكان الخاص به.

ثم النقر على كلمة البحث وسوف تظهر لك جميع التفاصيل التي تخص طلب المستعلم، وعندنا سوف تظهر اسم المؤسسة الجديدة التي قد نقلت لها الكفالة وهذا يشير إلى الانتهاء من نقل الكفالة وسداد رسوم الكفالة.

طريقة دفع رسوم نقل الكفالة

هناك عدة خطوات مهمة للإتمام عملية دفع رسوم تحويل الكفالة وهي كما يلي:

دفع رسوم نقل الكفالة بطريقة إلكترونية عن طريق الحساب البنكي الخاص بجهاز الصرف الآلي أو المستلم. العمل على اختيار خدمة الدفع الحكومية. ثم عليك الانتقال إلى خدمة سداد. بعدها لابد من أن تقم باختيار خدمات المقيمين. ثم تظهر أمامك قيمة المبلغ المراد دفع لنقل الكفالة. وبعدها تقم بدفع رسوم نقل الكفالة المطلوبة وبذلك يكون تم النقل بنجاح.

لكي تقم بنقل كفالة الوافدين لابد من توافر عدة شروط أهمها الآتي: يجب أن يوافق الكفيل السابق والكفيل الجديد والعامل على نقل الكفالة. لابد من أن يتم الحصول على موافقة مكتب العمل بالمملكة. يجب على العامل أن يقضي ما لا يقل عن سنة واحدة منذ بداية عمله مع الكفيل الأسبق. لابد من التقدم بطلب نقل الكفالة. القيام بمراجعة إحدى مكاتب الجوازات لتنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بنقل الكفالة إلكترونياً من كفيل لآخر.

أهم الشروط المتوفرة لنقل الكفالة بالسعودية 2021