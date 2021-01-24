صدور أوامر ملكية جديدة اليوم 1442 بضم وزارة الإسكان وتعيين ماجد الحقيل وزيراً للإسكان

أوامر ملكية اليوم 1442 ، ما زلنا نتابع معكم ما يتم نشرة عبر وكالة الأنباء السعودية واس فيما يخص صدور أوامر ملكية اليوم 1442 ، حيث انتشرت منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر السعودية عدد من التدوينات الصغيرة تُشير أنه تم صدور عدد من الأوامر الملكية تخص الشأن السعودي وبالتحديد تخص وزارة الإسكان السعودية، وفيما يلي عبر هذا التقرير نتعرف معكم على ما تم نشره من أوامر ملكية اليوم.

أوامر ملكية اليوم 1442

أوامر ملكية اليوم 1442 ، انتشر الهاشتاج #اوامر_ملكية_ اليوم ليحتل المرتبة الأولى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية، لذا يبحث الكثير الآن عبر محرك البحث وموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تفاصيل وملخص الأوامر الملكية التي صدرت مساء اليوم الأحد الموافق 11-6-1442.

أصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية جديدة اليوم 1442، والتي جاء ضمن نصها أمر ملكي بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليصبح اسمها “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أوامر ملكية جديدة اليوم 11-6-1442

وفي نفس السياق فقد جاءت الاوامر الملكية الجديدة اليوم ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي بتعيين الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وفيما يلي نص الأوامر الملكية اليوم بحسب وكالة الأنباء السعودية:

الرقم: أ / 322

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: تضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية” ، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “.

ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 323

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، ورقم ( أ / 322 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وإلى هنا نكون انتهينا من رصد ملخص صدور أوامر ملكية جديدة اليوم 1442 ،وسنتابع معكم أول بأول ما سيتم نشره عبر وكالة الأنباء السعودية والديوان الملكي بخصوص أوامر ملكية اليوم 1442 ، حيث من المتوقع أن يُصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز بعض من الأوامر الملكية الجديدة.