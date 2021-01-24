فيديو.. يوتيوبر كوري يروي مغامراته بـ "الجلابية" في صعيد مصر

خلال جولاته في صعيد مصر، حرص كيم تشو وون اليوتيوبر الكوري الجنوبي على مشاركة الأهالي عاداتهم وتقاليدهم في المناسبات المختلفة مثل ارتداء "الجلابية" وحضور الأفراح والتعرف على أفضل المأكولات الصعيدية وطبيعة الحياة في الأرياف.

ويعتقد كيم الذي يتابعه أكثر من 450 ألف شخص على موقع انستغرام والمولع بالسفر حول العالم أن مصر كانت البلد الأكثر ترحيبا به كما يؤكد لموقع "دوت الخليج" مُشيرا إلى الأيام الرائعة التي قضاها في صعيد مصر وخاصة محافظة سوهاج.

واستمتع كيم بأجواء مصر من قِبل في زيارته الأولى عام 2019، لكنه اكتفى حينها بزيارة المعالم السياحية داخل العاصمة الكبرى مثل الأهرامات الثلاثة وخان الخليلي بمنطقة الحسين، ولم يتسنَ له الانطلاق إلى محافظات أخرى لضيق الوقت.

ويقول كيم في حديثه لموقع "دوت الخليج": "تلقيت نصيحة من معلمتي للغة العربية بضرورة السفر إلى الصعيد لأنها تجربة ثرية ويمكن من خلالها التعرف أكثر على الشعب المصري".

ويضيف الشاب العشريني لموقع "دوت الخليج": "أول مدينة صعيدية ذهبت إليها هي جهينة في سوهاج، كانت المرة الأولى التي يذهب فيها أسيوي إلى هناك، رحب الناس بي واستقبلوني في منازلهم وأراضيهم الزراعية".

ويتفوه كيم بعدد من الكلمات العربية التي تعلمها خلال دراسته للغة والدين الإسلامي في كوريا الجنوبية، وهي الخطوة التي أقدم عليها منذ سنوات عقب رحلته إلى المملكة العربية السعودية، شعر خلالها برغبته في معرفة المزيد عن ثقافة العرب.

وقضى كيم عدة أيام في مدينة جهينة بمساعدة "إخلاص" فتاة مصرية من أبناء المدينة، وهي واحدة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ساعدته في ترجمة الأحاديث المتبادلة مع الأهالي أثناء الانتقال معهم في أنحاء المكان وتناول المأكولات الصعيدية داخل منازلهم.

ويسترسل كيم: "كنت سعيدا للغاية، رأيت مصر الحقيقية، الهواء الجيد وحسن الضيافة من أهل القرية والأطفال، تلقيت هدايا جميلة، استعدت دفء الأسرة لأنني غادرت بلدي منذ 4 شهور، شعرت أنني كونت عائلة جديدة".

وشارك اليوتيوبر الكوري في حصاد عدد من المحاصيل الزراعية رفقة أصحاب الأراضي مثل قصب السكر والبصل، يتحدث عن ذلك بحماس قائلا لموقع "دوت الخليج": "تجربة مذهلة للغاية، الحياة في الصعيد مختلفة جدًا عن القاهرة والطبيعة الخضراء لا مثيل لها".

إلى الأقصر توجه كيم لاستكمال جولاته في صعيد مصر، أمضى هناك نحو أسبوعين وذاع صيته بعد انتشار فيديو قصير له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقوفه على مسرح خشبي واندماجه مع فرقة موسيقية أثناء إحيائها إحدى المناسبات.

كيم لموقع "دوت الخليج": "الأقصر بلد جميلة، نعمت فيها باستقبال طيب وزيارة المعابد العتيقة بجانب تجربة البالون الطائر (المنطاد) لرؤية معالم المدينة من السماء".

ويتابع الشاب الكوري: "لقد زرت 43 دولة في أنحاء العالم، لكن أعتبر (الصعايدة) رقم واحد في القائمة المفضلة لي، لذلك أوصي الجميع بالمجي إلى الصعيد عند وصولهم إلى مصر".

وجرى اختيار مدينة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية في عام 2016، من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لكونها تضم ثلث آثار العالم، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات، ورغم تأثر الأوضاع نظرا لتفشي فيروس كورونا لكن وزارة السياحة والآثار المصرية تعمل على تشجيع السائحين للقدوم إلى عاصمة مصر في العصر الفرعوني.

وأشار وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد عناني، خلال زيارة إلى الأقصر مطلع الشهر الجاري، إلى وضع خطة لتطوير القطاع السياحي من خلال عمل اتفاقية مع بيت خبرة شهير لإنجاز استراتيجية عن الطرق الأمثل للتعامل مع الأسواق العالمية.

ويحرص الشاب الكوري على توثيق تجربته من خلال تصوير أبرز المشاهد المميزة في المحافظات المصرية التي يتنقل بينها، ومشاركة رحلته مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيما ينوي في نهاية التجربة نشر فيديو مطول عن زيارته لمصر.

ويُنهي كيم حديثه لموقع "دوت الخليج" قائلا: "بعد رحلتي في الأقصر ذهبت إلى أسوان والخطوة القادمة هي السفر إلى شرم الشيخ والغردقة، ما رأيته من محبة دفعني للتفكير بالبقاء في مصر لـ 3 أشهر أخرى لاكتشاف المزيد من الأشياء الرائعة والمختلفة".