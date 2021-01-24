حمدوك : اختيار مجلس الوزراء السودانى الجديد يتم بناء على معايير متفق عليها

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن عملية اختيار مجلس الوزراء الجديد ستكون بناء على المعايير التى تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف، والتى من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء.





وشدد حمدوك - لدى لقائه اليوم الأحد مع وفد من مجموعة (9+1) التى تضم عددا من مكونات قوى الحرية والتغيير- على أهمية وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال محمد وداعة- الذى شارك فى اللقاء فى تصريح صحفى- إن الوفد قدم رؤيته لكيفية الخروج من الأزمات، لاسيما العاجل منها كالأوضاع الأمنية والاقتصادية، والذى يتطلب وجود حكومة قوية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها بما يسمح بتمثيل حقيقى دون إقصاء لكل قوى الحرية والتغيير والثورة، موضحا أن هذا الأمر يُسهم فى إنتاج حاضنة قوية تشكل حكومة قوية تستطيع أن تنفذ بالبلاد من هذه الأزمة وتحقق برنامج الفترة الانتقالية.

من جانبه، أعرب عضو الوفد محمد عصمت يحى عن شكره لرئيس الوزراء على دعوته للنقاش حول الأوضاع الراهنة، موضحا أن اللقاء تناول التشكيل الوزارى القادم ووحدة وتماسك الحرية والتغيير كحاضنة سياسية إلى جوار الحاضنة الأخرى من أطراف عملية السلام، كما أن اللقاء أكد ضرورة تحديد أولويات المرحلة القادمة وأهداف محددة قابلة للتنفيذ والقياس.

وأضاف أن "قِصَر الفترة الانتقالية لن يسمح بتنفيذ كل ما تطلبه الوثيقة الدستورية فى أهدافها المحددة البالغة 12 هدفا"، مؤكدا حرص رئيس الوزراء على عبور هذه المرحلة بتماسك قوى الثورة كأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى ونقابات، حفاظاً على المرحلة الانتقالية وتحقيقاً لأهدافها باعتبارها آمال وأحلام وتطلعات الشعب السودانى.