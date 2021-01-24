مواجهات مع الشرطة الهولندية وأعمال نهب خلال مظاهرات ضد حظر التجول

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم الأحد، باندلاع مواجهات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد حظر التجول المفروض فى البلاد لاحتواء فيروس كورونا، فى مدينتى أيندهوفن وأمستردام.





وحسبما أشارت قناة "روسيا اليوم"، فإن عددا من المتظاهرين قاموا بنهب عدد من المتاجر فى أيدنهوفن. وقال وزير العدل والأمن الهولندى فرد جرابرهاوس: "تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيرى الشغب كان محقا". وأضاف: "الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد سياسة كورونا، بل هذا سلوك إجرامى، حيث أن بعض الأشخاص يستهدفون عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة". وبدأ حظر التجول فى هولندا مساء أمس السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات فى شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على ذلك الإجراء.

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