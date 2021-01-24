أمر ملكى سعودى بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمن الأمر الملكى "أولاً : تضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".
وأضاف "ثانياً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتى: استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما فى ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها".
وتابع :"تتم مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التى تأثرت بما ورد فى أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.. ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه:.
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