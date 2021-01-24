هولندا.. مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب خلال تظاهرات ضد حظر التجول.. فيديو 

اندلعت مواجهات مع الشرطة ووقعت أعمال نهب اليوم الأحد في مدن هولندية عدة خلال تظاهرات رفضا لحظر التجول، الذي فرض منذ السبت لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وذكر تلفزيون "إن أو إس" العام أن الشرطة استعانت بخرطوم مياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة بوسط أمستردام حيث كان يتظاهر مئات الأشخاص.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق المواجهات العنيفة بين عناصر الشرطة والمحتجين، بالإضافة غلى أعمال نهب للمحلات التجارية.
كما أضرم مخربون النيران في أحد المواقع المخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا وألقوا ألعابا نارية صوب الشرطة في مدينة أورك شمال شرقي أمستردام.
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