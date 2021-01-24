نزيف في القطاع الطبي.. مسئول لبناني: توزيع لقاح كورونا تحد للعالم كله

أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" اللبناني النائب السابق وليد جنبلاط أنه "لن يتدخل أو الحزب بالمتاجرة السياسية المتعلّقة باللقاح وسنينتظر الدولة وسيلجأ إلى المستشفى لأخذ اللقاح"، لافتا إلى ضرورة اتباع مختلف الإجراءات الإحترازية.
وقال جنبلاط وفقا لـ"ليبانون فايلز" أن "لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط لكن اليوم هناك نزيف في القطاع الطبي ويجب أن نواجهه"، مشيرًا إلى أنه "ربما يوما قد نلجأ إلى إنشاء صندوق لدعم الطبيب، فالطاقات الطبية والتمريضية تهاجر نتيجة الأزمة وعلاج هذه الأزمة متعلق بالإصلاح السياسي".
وأضاف: "توزيع اللقاح تحدٍ للعالم بشكل عام والكميات التي أنتجتها الشركات غير كافية لكل الناس في العالم"، موضحًا أنه "لا يجب أن نفرّق في عملية التلقيح بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والعمال الأجانب".
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