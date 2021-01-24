زيارة رسمية.. رئيس مجلس النواب العراقي في الكويت

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ووفق لوكالة الانباء الكويتي، استقبل الحلبوسي لدى وصوله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب أحمد الحمد والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وسفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت .

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أصدر اليوم الأحد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسًا لمجلس الوزراء، وإعادة تكليفه باختيار الوزراء.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا، "جاء في الأمر الأميري ما يلي: "أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 18 يناير 2021 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

مادة أولى: يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا،وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي وقت سابق، اعلن الديوان الأميري الكويتي، قبول الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكر الديوان الأميري أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء، وجميع أعضاء وزارته، بتسيير الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.