أمريكا تنصب القبة الحديدية الإسرائيلية في الخليج

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل وافقنت على نشر بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في عدة دول بمنطقة الخليج العربي.
وقالت الصحيفة، إن إسرائيل وافقت على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بنشر بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية الصنع في منطقة الخليج.
وأضافت أن هذه الموافقة جاءت على خلفية توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول الخليجية، وعلى خلفية التوتر الحاصل مع إيران.
وبحسب هآرتس، رفضت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الكشف عن أسماء الدول الخليجية التي سيتم فيها نشر بطاريات القبة الحديدية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الجيش الأمريكي سيقوم بنشر بطاريات القبة الحديدية التي اشتراها مؤخرا من إسرائيل، في بعض الدول الخليجية.
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