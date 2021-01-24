فرنسا: ماكرون أول زعيم أوروبي يجري اتصالا هاتفيا مع بايدن

قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن الرئيس إيمانويل ماكرون سجري اليوم، الأحد، أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وذكر الإليزيه أن الاتصال بين الزعيمان سيسمح بالتأكيد على أن "المبادئ الأساسية لا تزال قائمة، وهي مبادئ تاريخ مشترك تجعلنا أقدم حلفاء أمريكا والقول إننا سنكون دائما هذا الحليف الموثوق به الذي يقف دوما إلى جانبهم"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتتضمن المحادثة مناقشة المحاور الرئيسية لأجندة عمل للأشهر المقبلة حول المناخ وتوزيع اللقاحات في العالم وإصلاح الصحة والتجارة العالمية.

كما أشارت الرئاسة الفرنسية إلى اهتمام ماكرون بمسألة السيادة الأوروبية والاستقلالية الاستراتيجية ومستقبل الحلف الأطلسي، وكذلك رغبته في النظر لإفريقيا بشكل أكبر.

وسيكون ماكرون أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي يتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ وصوله إلى البيت الأبيض، حسبما ذكر الإليزيه، موضحا أن ذلك يدل على "رغبة تعاون وثيق بين الرئيسين".