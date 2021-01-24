تفوق على سابقه في 100 يوم .. بايدن يتجاوز ترامب في عدد الأوامر التنفيذية خلال أسبوعين فقط

الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في طريقه إلى تجاوز سابقه دونالد ترامب في عدد الأوامر التنفيذية التي أصدرها في الأسابيع الأولى له في منصبه، حيث وقع 30 أمرًا تنفيذيًا وإجراءً في ثلاثة أيام، أي أقل بثلاثة فقط مما فعله ترامب في 100 يوم.

ومن المتوقع أن يواصل الرئيس هيجان توقيع الأمر التنفيذي في أسبوعه الثاني.

ولدى الرئيس بايدن قائمة كاملة من الأوامر التنفيذية الجديدة للوصول إليها خلال الأسبوع المقبل، مع مذكرة حصلت عليها ذا هيل والتي حددت عددًا كبيرًا من القرارات المصنفة حسب الموضوع طوال الأسبوع.

ووفقًا للمنفذ الإخباري، من المفترض أن يشهد يوم الإثنين توقيع بايدن على أمر تشديد متطلبات الوكالات الحكومية لشراء المزيد من السلع والخدمات من الشركات الأمريكية، مع توقع أن تساعد الخطوة الديموقراطية على الوفاء بتعهد الحملة الانتخابية "شراء أمريكي".

وأدى القرار على غرار ترامب (وقع الرئيس السابق على مرسوم أمريكي مشابه للشراء والتوظيف في عام 2017) بالفعل إلى بعض التأوه من شركاء أمريكا التجاريين ، وخاصة كندا ، ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا.

وصرح نائب رئيس المعهد الكندي للشؤون العالمية كولين روبرتسون لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أنه "بمجرد دخول الأمر حيز التنفيذ ، ستكون هناك شركات كندية ستقول ،" أوه ، نحن مستبعدون " بعد ذلك، سيبدأون في النعيق ".

ويوم الثلاثاء، من المتوقع أن يوقع بايدن أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة ، وعكس الحظر المفروض على الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش ، وأمرًا ينبذ التمييز والمضايقة ضد أفراد مجتمعات الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ ، وهو أمر يطلب من الوكالات الفيدرالية: تعزيز التواصل مع قبائل الأمريكيين الأصليين ، والتعليمات الموجهة إلى وزارة العدل لاتخاذ خطوات للقضاء على استخدام السجون الخاصة ، وتشكيل لجنة شرطة. ويأتي الأمر الخاص بلجنة الشرطة على الرغم من حقيقة أن لجنة مماثلة أنشأها ترامب قد أكملت بالفعل مراجعة في وقت سابق من هذا الشهر لفحص الطرق التي يمكن من خلالها إصلاح نظام العدالة الجنائية في أعقاب موجة الاحتجاجات التي اندلعت في الصيف الماضي عقب وفاة شخص أعزل، أمريكي من أصل أفريقي محتجز لدى الشرطة في مينيابوليس.

ويوم الأربعاء، تحل ذكرى مرور أسبوع على توليه منصبه، من المتوقع أن يعلن بايدن رسميًا قمة المناخ التي تستضيفها الولايات المتحدة في يوم الأرض (22 أبريل)، لزيادة لوائح التلوث وتصنيف تغير المناخ "كأولوية للأمن القومي". ومن المتوقع أن يستمر الأمر الشامل في التخلص من إرث سلفه ، الذي ألغى اللوائح وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. عاد بايدن للانضمام إلى الاتفاقية في أول يوم له في المنصب.

وخلال الحملة الانتخابية، واجه بايدن انتقادات من الجناح الأيسر للديمقراطيين ، ومن ترامب ، لرفضه الالتزام بالصفقة الخضراء الجديدة ، وهي بنية تحتية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، واقتراح إنفاق على التكنولوجيا والأشغال العامة دفعه بيرني ساندرز وإليزابيث وارين وتسعى إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري بالكامل لصالح مصادر بديلة للطاقة. والقرارات التنفيذية التي اتخذها بالفعل أو التي يخطط لاتخاذها هي على نطاق أصغر بكثير. وفي غضون ذلك ، بدأت إدارة بايدن بالفعل في انتقاد الصين بشأن بصمتها الكربونية.

من المتوقع أن يكون موضوع الخميس هو الرعاية الصحية. وفقًا للمذكرة ، ستتضمن أجندة بايدن التوقيع على أمر بإلغاء سياسة تحظر استخدام أموال المساعدات الأمريكية لتمويل عمليات الإجهاض في الخارج. واللائحة ، المعروفة أيضًا باسم "سياسة مكسيكو سيتي" ، تم التخلص منها مثل كرة القدم من قبل الرؤساء الذين عادوا إلى رونالد ريجان، حيث قام الديمقراطيون بإلغائها واستعادها الجمهوريون مرارًا وتكرارًا منذ الثمانينيات. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد يوم الخميس توقيع بايدن على أمر لتعزيز برنامج ميدسيد وبدء فترة تسجيل جديدة في قانون الرعاية بأسعار معقولة ، وهو قانون عهد أوباما يهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للأمريكيين الفقراء من خلال تسهيل الوصول إلى التأمين. وهدد ترامب بـ "إلغاء واستبدال" القانون في عام 2016، وقضى معظم وقته في منصبه في محاولة لإضعافه. وفشلت جهود الحزب الجمهوري لإلغاء القانون بعد أن صوّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ، بما في ذلك خصم ترامب اللدود جون ماكين ، ضد التخلص منه في عام 2017.