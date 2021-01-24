أوامر ملكية جديدة بضم وزارتين الإسكان والشئون البلدية والقروية معا

أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس عن صدور مجموعة من الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز لإعادة هيكلة عدة وزارات في الدولة وضمهما معًا وإعادة هيكلة وظائف ومهام وميزانية الوزارات المعنية.

أوامر خادم الحرمين الشريفين الجديدة

أصدر سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية جديدة اليوم 11 جمادي الأخر 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021، وتتضمن الأمر ضم وزارتين معًا،والوزارتين هما وزارة الإسكان ووزارة الشئون البلدية والكروية ليصبح اسم الوزارة الجديد وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

ويتضم الأمر أن تعمل الجهات المعنية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم على اتخاذ كافة الإجراءات المرتبطة بهذا القرار والتي تشمل نقل الاختصاصات والموظفين وتحديد مهاموظائفهم وأيضصا نقل وتحديد الميزانية الجديدة بناءًا على الأوامر الملكية السابقة.

وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الجديد

كما شمل الأمر تعيين وزير الإسكان السعودي السابق ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل كوزيرًا جديدًا للشئون البلدية والقروية والإسكان .

وقد كانت وزارة الشئون البلدية والقروية مختصة بالتخطيط العمراني وكل ما يتعلق به من تصميم وتجهيز الطرق وتطوير المدن وشئون النظافة والبيئة بكافة مدن وقرى المملكة، أما وزارة الإسكان السعودية فهي الوزارة التي كانت تختص بكافة شئون الإسكان في المملكة منها المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالإسكان وقد تأسست تلك الوزارة عام 1432 هـ بأمر ملكي من سمو خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

وشملت الأوامر الملكية أيضًا تعيين محافظ جديد وهو الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وهو من الشخصيات السعدية الرفيعة ذات الخبرة الطويلة في مجال المال والأعمال والاستثمار فقد شغل في السابق منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وتولى أيضًا عضوية مجالس إدارات مجموعة من كبرى الشركات السعودية الكبرى.

وقد شمل الأمر الملكي تعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشارًا بالديوان الملكي السعودي، وترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى إلى رتبة الفريق وهو مدير المديرية العامة للجوازات السعودية التابعة لوزارة الداخلية.