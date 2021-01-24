منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول المباشر وطريقة حل الواجبات 1442

منصة مدرستي ، أعلنت وزارة التعليم السعودية في السابق عنها وهي تعتبر واحده من أهم المنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد، التي يستطيع الطلاب والطالبات من جميع المراحل التعليمية المختلفة الحصول على المناهج والدروس والواجبات من مختلف المواد التعليمية، والتواصل مع المعلمين والحصول على الشروحات الموجودة على المنصة، حيث قامت وزارة التعليم بتوفير تلك المنصة للتعليم عن بعد للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واليوم من خلال موقع ثقفني سو نعرفكم على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي وطريقة الحصول على الواجبات المدرسية وحلها، فتابعوني لمعرفة التفاصيل الكاملة .

منصة مدرستي

تعتبر من أول المنصات التعليمية للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، التي تقدم الكثير من الخدمات للطلاب والطالبات من جميع المراحل التعليمية المختلفة مثل، التواصل مع المعلمين بكل سهوله، وتقييم أداء الطلبة والطالبات، ويمكن للطلاب أيضا التواصل مع بعضهم البعض، وحل الاختبارات الموجودة على منصتي مدرستي ، ويستطيع من أولياء الأمور من خلالها التواصل مع المعلمين لمعرفة مستوي أبنائهم الدراسي، وتبذل وزارة التعليم قصاري جهدها لتحقيق التقدم العلمي في المملكة لذلك قامت بإطلاق المنصه منصه مدرستي التعليمية في المملكة .

طريقة حل الواجبات على توكلنا مدرستي 1442

يمكن لجميع الطلاب والطالبات من المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية الحصول على الدروس والواجبات بعد الدخول إلى رابط منصة مدرستي عن طريق إتباع تلك الخطوات البسيطة، وها هي الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . قم بعمل تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق كتابة رقم الهوية بشكل صحيح .

أكتب أسم المستخدم ورمز المرور بطريقة صحيحة .

ثم أنقر على زر تسجيل الدخول لعمل تسجيل الدخول إلى المنصة .

أكتب البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .

سوف تحصل في النهاية على الدروس الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للتعليم عن بعد 1442 .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442 في المملكة العربية السعودية وطريقة الحصول على الواجبات .