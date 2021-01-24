عاجل .. تبادل القصف المدفعى بين السودان وإثيوبيا بمنطقة أبوطيور الحدودية

جدة - نرمين السيد - وقبل أيام، قال رئيس المجلس السيادى فى السودان عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ستعمل على حماية حدود السودان مع إثيوبيا، مشددا على أن السودان لا يريد أن يشعل حربا مع الجارة إثيوبيا.
وأضاف البرهان، فى مؤتمر صحفى، أن المفاوضات مع إثيوبيا تناولت ضبط مناطق على الحدود دون أن تتطرق أنها ليست سودانية، مشيرا إلى أن الحديث عن مناطق على الحدود على أنها أراض إثيوبية يستدعى وقفة لتأكيد أنها سودانية.
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