جدة - نرمين السيد - أدانت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، محاولات الهجوم الأخيرة على الرياض، مشيرة إلى أن محاولات الهجوم على السعودية تستهدف المدنيين، حسبما نقلت قناة "العربية - الحدث".





وقالت الخارجية الأمريكية: "سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها"، وأردفت "سنعمل على محاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار بالسعودية". وأكدت واشنطن أن محاولات الهجوم على السعودية تتعارض مع القانون الدولى. يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، أمس السبت، صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثى تجاه الرياض، وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن اعتراض وتدمير هدف جوى أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه مدينة الرياض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن : سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.