هولندا.. الشرطة تشتبك مع محتجين ضد أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عدد من مدن هولندا، الرافضين لقرار حظر التجول المفروض في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في إجراء وصف بـ"التاريخي" كونه الأول منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشعل المتظاهرون النيران في وسط مدينة أيندهوفن جنوب هولندا، حيث رشقوا الشرطة بالحجارة خلال الاحتجاجات ضد إجراءات إغلاق كورونا، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
واعتقلت الشرطة الهولندية 30 شخصا على الأقل، خلال الاحتجاجات المندلعة في أمستردام ولاهاي ومدن أخرى ترفض القرار، حيث جرت مواجهات عنيفة بين الطرفين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المتظاهرين قاموا بنهب عدد من المتاجر في مدينة أيدنهوفن.
ورصدت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامية احتجاجات المتظاهرين في المدن الهولندية، حيث أضرب الرافضون لحظر التجول النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا عدد من الشوارع الرئيسية.
كما رصد مقطع آخر هجوم الشرطة على المتظاهرين باستخدام الكلاب وخراطيم المياه، في محاولة لتفريق الاحتجاجات التي تعم البلاد بالمخالفة لإجراءات الإغلاق.
ودخلت هولندا في حظر تجول مساء أمس السبت، وهو الأول منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات واسعة في شوارع البلاد رفضا للإجراء الحكومي الذي يهدف لاحتواء تفشي الوباء.
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