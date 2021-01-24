وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الدعم الأمريكي لتايوان بأنه "صلب كالصخر"، مطالبة الصين بوقف "ترهيب" تابييه.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي إن:" الولايات المتحدة تلاحظ بقلق التوجه الحالي لجمهورية الصين الشعبية إلى ترهيب جيرانها بما في ذلك تايوان".
ودعا البيان الصادر أمس السبت بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية" على الجزيرة.
وأضاف البيان أن واشنطن ستواصل العمل على "تعميق" روابطها مع تايوان الديمقراطية، مشددا على أن واشنطن ستواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدر كاف من القدرة على الدفاع عن النفس.
وأوضح أن التزام واشنطن بدعم "صلب كالصخر ويساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة".
وهذه التصريحات هي الأولى بشأن تايوان منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه خلال الأسبوع الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تحذر بكين: دعمنا لـ تايوان مستمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.