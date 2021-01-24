ماكرون وبايدن يتفقان على التعاون في الملف النووي الإيراني والوضع بـ لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على دعم البلدان الأكثر ضعفًا في مكافحة وباء كورونا.

وذكر بيان صادر عن الإليزيه عقب الاتصال الهاتفي أن ماكرون اتفق مع بايدن على تعاون بلاده مع الولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان.

وأكد الرئيس الفرنسي على التقارب الكبير في وجهات النظر مع بايدن، خاصة فيما يتعلق بالأمن الدولي ومكافحة وباء كورونا والمناخ، كما اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق للغاية خلال الأسابيع الماضية.

كما أعرب الزعيمان عن أملهما في أن تؤدي عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ إلى فتح مرحلة جديدة من العمل تشجع المجتمع الدولي على الالتزام، بحسب البيان.

فيما ذكر البيت الأبيض، أن بايدن أعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع أقدم حليف لأمريكا، كما شدد على التزامه بتعزيز العلاقات بين بلاده أطراف حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.