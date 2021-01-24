بقيمة 1.9 تريليون دولار.. خطة بايدن للإغاثة من كورونا تواجه مقاومة شرسة من الجمهوريين

قال الجمهوريون إنهم منفتحون على تمويل إضافي لتسريع طرح لقاح كورونا - كوفيد 19، لكنهم عارضوا السعر الإجمالي.

وواجهت خطة الرئيس الامريكي جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار مقاومة من الجمهوريين المعتدلين، ما قد يجبر الإدارة على كبح بعض أهدافها التقدمية بعد أسبوع واحد فقط من تنصيب الرئيس.

وتشكك السناتور الجمهوري عن ولاية مين ، سوزان كولينز ، في اقتراح التحفيز - فقد ترأست مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين اجتمعوا مع كبار مسؤولي الإدارة لمناقشة الحزمة في نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت "ربما بعد شهرين من الآن ، ستكون الاحتياجات واضحة وسنحتاج إلى القيام بشيء مهم ، لكنني لا أرى ذلك الآن".

واضافت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا ليزا موركوفسكي، إنه من السابق لأوانه النظر في المزيد من الإنفاق ، بالنظر إلى أن "الحبر بالكاد جف على حزمة التحفيز البالغة 900 مليار دولار التي وقعها ترامب قبل أقل من شهر.

وأضافت: "ولذا فإن الأمر سيتطلب ، كما أعتقد ، قدرًا لا بأس به من النقاش والتفكير".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا ميت رومني إن الوباء يعيق الاقتصاد "وليس المال".

واضاف "أريد أن أفعل كل ما في وسعنا لإخراج لقاحات كوفيد 19، ولكن بمجرد إطلاق لقاح كوفيد 19 وتلقيح الناس، أعتقد أنك ستشهد عودة الاقتصاد.

وفي 14 يناير الجاري، كشف الرئيس المنتخب جو بايدن النقاب عن مقترحه للتعافي الاقتصادي البالغ 1.9 تريليون دولار ، والذي يتضمن مدفوعات مباشرة قدرها 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وزيادة في إعانة البطالة الفيدرالية الأسبوعية ، بالإضافة إلى حقن نقدي لتسريع اللقاح الوطني.

ويأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه مطالبات البطالة الأمريكية إلى 965000 الشهر الجاري

وقد تثير شكوك كولينز بشأن خطة بايدن مشكلة لها في مجلس الشيوخ، حيث هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 10 أصوات جمهوريين لتجنب التعطيل.

وتضمنت الفاتورة البالغة 900 مليار دولار جولة جديدة من المدفوعات المباشرة والمساعدات للعاطلين من الأمريكيين والأسر والشركات.

ووقعها الجمهوريون والديمقراطيون بعد شهور من المفاوضات المتوقفة، على الرغم من أن ترامب انتقد المدفوعات البالغة 600 دولار التي شملها ووصفها بأنها "عار"