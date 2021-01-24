أول اتصال هاتفي بين ماكرون وبايدن

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعرب بايدن عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع أقدم حليف لأمريكا، كما شدد على التزامه بتعزيز العلاقات بين بلاده أطراف حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان البيت الأبيض.

كما اتفق الزعيمان على أن أولويات السياسة الخارجية تشمل الصين والشرق الأوسط وروسيا، ومنطقة الساحل الإفريقي.

كانت الرئاسة الفرنسية قالت في وقت سابق إن الاتصال بين الزعيمين سيسمح بالتأكيد على أن "المبادىء الأساسية لا تزال قائمة، وهي مبادئ تاريخ مشترك تجعلنا أقدم حلفاء أمريكا والقول إننا سنكون دائما هذا الحليف الموثوق به الذي يقف دوما إلى جانبهم"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".